Montecchio, test antigenici per ragazzi, ragazzi e personale della scuola dalle elementari alle superiori

Test antigenici gratuiti sono stati disposti dal Comune di Montecchio per aumentare i controlli in ambito scolastico. Lo rende noto il sindaco, Federico Gori, specificando che l'iniziativa potenzia le possibilità offerte già dalla Regione Umbria. «La Regione - spiega - permette di farlo gratuitamente soltanto al personale e agli studenti delle scuole superiori, noi invece lo estendiamo a tutti i bambini, ragazzi e ragazze delle nostre scuole elementari e medie, oltre che ai docenti e al personale». I test si potranno fare su prenotazione nella farmacia Passeri prenotando dal 29 gennaio o personalmente o chiamando lo 0744951016. «Con questa iniziativa - conclude Gori - cerchiamo di tutelare il più possibile la salute dei nostri bambini e ragazzi che oggi continuano la loro formazione in presenza, nonostante le tante anomalie che purtroppo questa pandemia ha imposto».

