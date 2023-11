Montecastrilli, giornata contro la violenza di genere. Centro tappezzato di cartelli:«Ve lo diciamo per legittima difesa»

MONTECASTRILLI Giornata contro la violenza di genere. A Montecastrilli si punta sulla prevenzione. «Se ti fa credere di essere esagerata, vattene», «Se smetti di fare quello che ti piace, vattene», «se ti fa paura, vattene». Cartelli messaggio, alert, avvertimenti, consigli. Sono spuntati a decine in pieno centro, a scriverli, docenti e studenti delle scuole per dire il loro basta a una tragedia che solo nel 2023 ha fatto registrere 107 vittime. Non solo. Oggi alle 10,30 insieme agli studenti dell'istituto comprensivo Petrucci, si svolgerà la "La violenza non è mai amore: passeggiata alla panchina rossa". Partenza davanti alla scuola e poi via tutti insieme fino alla panchina simoblo della lotta contro la violenza sulle donne.