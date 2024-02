Mike Dawes a Terni ospite di Visioninmusica

TERNI – Venerdì 23 febbraio (ore 21) sale sul palco del Gazzoli il primo ospite internazionale della stagione 2024 di Visioninmusica: Mike Dawes. Il chitarrista britannico in grande ascesa, capace di far sembrare semplice ciò che in realtà è (quasi) impossibile, ha scelto Visioninmusica per mostrare al pubblico italiano la sua impareggiabile tecnica fingerstyle. Riconosciuto “Miglior chitarrista del mondo” da Total Guitar Magazine e MusicRadar per due anni consecutivi (2017 – 2018), Dawes è celebre per le sue performance altamente coinvolgenti ed immersive, che intrattengono il pubblico con spettacolari improvvisazioni e momenti ironici. Ovvi per un gentleman britannico. Nel 2023 il suo arrangiamento di Somebody That I Used to Know è stato inserito nella lista delle “100 migliori canzoni di chitarra acustica di tutti i tempi” da Guitar World Magazine. Ha inciso con vincitori di Grammy Awards e artisti presenti nella Rock n’ Roll Hall of Fame, ha partecipato a film e trasmissioni televisive (tra cui Better Call Saul), a colonne sonore di videogiochi e vanta oltre 100 milioni di visualizzazioni su YouTube, sia per i suoi arrangiamenti di celebri brani come Slow Dancing in a Burning Room, Jump e One, che per i suoi brani originali come The Impossible e Boogie Shred. Dawes ha al suo attivo tre album fisici What Just Happened? (2013), ERA (2017), Shows & Distancing: Live in the USA (2020) e numerosi singoli digitali. Nel 2022 ha registrato un album di duetti con il celebre chitarrista australiano Tommy Emmanuel, Accomplice Series, Vol. 3.

© RIPRODUZIONE RISERVATA