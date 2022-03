I Melancholia tornano con un nuovo videoclip e un tour a maggio

FOLIGNO - È on line il videoclip del singolo "Hypnos" dei Melancholia, la band folignate protagonista di X Factor 2020. Il nuovo videoclip è uscito il 18 marzo per Radar label & Mgmt. Il 1 aprile sarà presentato "Sleep Mode", il nuovo ep, che anticipa e accompagna il tour primaverile fatto di 8 tappe.

La band umbra torna così dopo il singolo Medicine, un brano dalle tinte forti con sonorità synth-rock, elettroniche. Hypnos è una fusione tra rock, elettronica e rap e rappresenta un ulteriore nuovo inizio e un brano dalle forti sonorità con cui Filippo, Fabio e Benedetta vogliono “fare rumore”. I Melancholia torneranno live a partire da maggio con un primo tour che toccherà alcune delle principali città italiane (biglietti sono già in vendita solo su Dice). Le date: il 7 maggio all'Urban di Perugia, il 12 Largo a Roma, il giorno successivo al The Cage a Livorno, quindi il 15 maggio New Age Club a Treviso, il 20 maggio al Common Ground di Napoli, il 21 al Locomotiv a Bologna, poi il 28 al Cap10100 di Torino e il 29 maggio Magazzini Generali a Milano.