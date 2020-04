Mascherine gratis donate dalla Pro-loco di Piediluco a turisti e residenti

Non hanno aspettato neppure un giorno. Appena le mascherine anti-Coronavirus sono arrivate, la Pro-loco della frazione lacustre le ha distribuite in modo gratuito a turisti e residenti. «Un gesto dovuto- dicono dall'Associazione- anche per sentirci vicino ai nostri paesani e ai turisti che, comunque, aspettiamo sempre di più non appena le condizioni saranno migliori». I ragazzi hanno attraversato l'intero paese, casa per casa, regalando una busta con dentro le mascherine a norma marchio europeo e con sopra la scritta “donate dalla Pro-loco”. Un gesto che è stato molto gradito dagli abitanti anche per la difficoltà a reperirle. © RIPRODUZIONE RISERVATA