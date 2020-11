Luca Gnagnarini è il nuovo responsabile della Funzione Associata di Protezione Civile "sud ovest Orvietano"

Luca Gnagnarini coordinatore tecnico e Giampaolo Pollini responsabile tecnico. L'assemblea dei Sindaci della Funzione Associata di Protezione Civile “Sud Ovest Orvietano” ha nominato, martedì 3 novembre, due nuove figure tecnico operative.

Il coordinatore tecnico è il geometra Luca Gnagnarini del Comune di Orvieto, che sarà affiancato dal responsabile tecnico dottor Giampaolo Pollini. L’Assemblea ha dato inoltre mandato al centro Operativo Intercomunale (Coi) di proporre le modifiche allo statuto per ridefinire ruoli e responsabilità all’interno della struttura. "I Sindaci della Funzione Associata di Protezione Civile “Sud Ovest Orvietano” ringraziano il coordinatore tecnico uscente Giuliano Santelli per il lavoro svolto in questi anni e per l’impegno profuso anche in occasione dell’emergenza sanitaria Covid-19."

