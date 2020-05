Un’ordinanza del sindaco, Marsilio Marinelli, ha disposto a San Venanzo la chiusura di tutte le tipologie di giochi nei pubblici esercizi e nelle tabaccherie. Il provvedimento, reso noto dallo stesso sindaco, riguarda quelle attività che comportino lo stanziamento del giocatore all'interno dell'esercizio, come Lotto, Superenalotto, slot machines ed altri. Consentito, dall’ordinanza, invece il gioco del "gratta e vinci" con espressa prescrizione che una volta acquistato il biglietto, l'operazione del grattare non può essere fatta all'interno dell'esercizio, né nelle immediate vicinanze.

Ho deciso l’emissione di questa ordinanza sostanzialmente per due ordini di motivazioni”, spiega Marinelli che elenca le ragioni. “In primo luogo perché resta assolutamente prioritario evitare ogni possibile ipotesi di assembramento e partecipare ai giochi on line può avere questo risultato ed inoltre non sembra che questa dei giochi possa essere considerata una priorità. Quando ripartirà tutto, ripartiranno anche i giochi on line

.

© RIPRODUZIONE RISERVATA