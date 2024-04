Loris Capirossi a Terni per premiare gli sportivi della città più amati dal web

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Musica, esibizioni di scuole di danza, i migliori dieci sportivi ternani premiati da Loris Capirossi e tanto altro ancora. Uno spettacolo all'insegna del divertimento su due ruote il Terniauto International Sport&Music Fest 2024 organizzato da Francesco Pileri. Il grande appuntamento è previsto oggi alle 16 con la conferenza stampa talk nella sala consiliare della Provincia di Terni che sarà aperta al pubblico. A presiederla sarà il presidente provinciale del Coni, Fabio Moscatelli. Il momento clou sarà la partecipazione di Loris Capirossi, grande campione del motociclismo, e di altri personaggi del mondo dello sport ternano come il fiorettista Alessio Foconi, la karateka Anita Pazzaglia, l'allenatore Paolo Berrettini e il pilota Lorenzo Pegoraro. A loro il compito di premiare i magnifici dieci sportivi ternani che sono risultati i più votati nel mese di dicembre da una selezione di ventisette atleti di tutte le discipline sportive attraverso il sondaggio promosso sul web. Ad essere premiati da Capirossi e dagli altri campioni locali saranno Greta Cardinali (skating), Ilaria Giunchiglia (tiro dinamico), Matteo Tonelli (canottaggio), Francesco Giorgini (rugby), Luigia Baggetta (body building), Chiara Andidero (nuoto paralimpico), Nicola Kos (tiro con l'arco), Alessio Rossi (pattinaggio), Riccardo Menciotti (nuoto paralimpico) e Alberto Migliosi (canoa - kayak). A seguire esibizione delle scuole di danza e infine serata danzante a piazza Tacito. «Una grande gioia poter organizzare a Terni un evento che porta passione, soprattutto per lo sport - le parole di Francesco Pileri - poter vedere in città campioni del calibro di Loris Capirossi accanto a giovani promesse dello sport è una soddisfazione e un motivo di speranza».