“Le filiere assi portanti dello sviluppo”, se ne parla a Foligno in occasione di Nemetria con, tra gli altri, Antonio Tajani, Paolo Savona, Vicenzo Boccia.

FOLIGNO - Il presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, ha confermato la sua partecipazione diretta, con intervento istituzionale, alla 26esima edizione della conferenza di Nemetria, in programma a Foligno, venerdì 26 ottobre a partire dalle 15.30 nelle sale di Palazzo Trinci, in piazza della Repubblica.Il tema principale, come da sempre, verte su Etica ed Economia, l’argomento di quest’anno riguarderà nello specifico ‘Le filiere, assi portanti dello sviluppo’. Altra presenza d’eccezione, quella del ministro per gli Affari Europei, Paolo Savona che tra l’altro ricopre il ruolo di presidente del Comitato Scientifico di Nemetria ed è da annoverarsi a tutti gli effetti come uno dei fondatori, particolarmente legato alla città di Foligno. Sarà lo stesso Savona a trarre le conclusioni. C’è ovviamente grande attenzione da parte degli ambienti economici, istituzionali, politici e giornalistici, per quella che sarà, di fatto, la prima occasione di incontro tra il presidente Tajani ed il ministro Savona. Le introduzioni sono affidate a Giuseppe De Rita, presidente Censis e Presidente di Nemetria. Primo relatore sarà il presidente Nazionale di Confindustria, Vincenzo Boccia; poi saliranno sul palco di Palazzo Trinci: Federico Golla presidente di Siemens Spa, Domenico Arcuri Ad Invitalia; Salvatore Rebecchini presidente Simest. A moderare la conferenza, Angelo Maria Petroni segretario generale Aspen Institute Italia e direttore Comitato Scientifico di Nemetria.