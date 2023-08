Lavori in notturna sull'A1: lunedì e martedì chiuso il casello di Attigliano

Chiusura notturna per il casello di Attigliano. Per consentire lavori di pavimentazione, sull'A1, nelle notti di lunedì 7 e martedì 8 agosto sarà chiusa la stazione di Attigliano, in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Roma. La chiusura interesserà la fascia oraria che va dalle 22 alle 6.

La società Autostrade per l'Italia, pertanto, consiglia di utilizzare in aternativa la stazione di Orvieto o di Orte. In ogni caso, e come di consueto, la società fornirà costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi tramite i tradizionali canali di divulgazione e sul proprio sito internet.