La Ternana perde anche a Cagliari, finisce 2-1

Cagliari - Anche a Cagliari la Ternana non riesce a ottenere punti. La squadra di Claudio Ranieri passa in vantaggio dopo appena quattro minuti, sfruttando un errore di Coulibaly che perde palla a centrocampo e permette il contropiede alla squadra sarda, con Nandez che crossa per Deiola che insacca il pallone alle spalle di Iannarilli. Dopo pochi minuti avviene la reazione della Ternana che sfrutta bene una rimessa laterale con Partipilo che firma di mancino il pareggio, su un buon assist di Coulibaly. La Ternana chiude in crescita il primo tempo ma nella ripresa fatica a creare azioni da gol e si schiaccia in difesa. Al 15' Lapadula protegge un ottimo pallone all'interno dell'area di rigore e lo appoggia a Zappa che a porta sguarnita firma il gol del vantaggio rossoblù. A un minuto dalla fine Diakitè si fa espellere per proteste.

CAGLIARI (4-3-1-2): Radunovic; Zappa (34' st Goldaniga), Obert (1' st Altare), Dossena, Deiola; Lella (1'st Rog), Makoumbou, Nandez; Di Pardo (1' st Barreca); Pavoletti (1'st Luvumbo), Lapadula. A disp. Aresti, Ciocci, Goldaniga, Viola, Millico, Prelec, Barreca, Kourfalidis. All. Ranieri

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Diakitè, Bogdan (25' st Falletti), Mantovani; Ghiringhelli (35' st Defendi), Coulibaly (1' st Cassata), Agazzi, Palumbo (25' st Capanni), Corrado; Partipilo (35' st Donnarumma), Favilli A disp. Krapikas, Vitali, Mazzarani, Sorensen, Paghera, Defendi, Proietti, Martella, Falletti, Donnarumma, Capanni All. Lucarelli

ARBITRO: La Penna di Roma Uno

RETI: pt 4' Deiola, 12' Partipilo; st 15' Zappa

NOTE: spettatori 15.307 per un incasso di euro 209.124. Ammoniti Dossena, Cassata, Palumbo, Rog, Zappa per gioco falloso. Espulso Diakitè per proteste. Angoli 5-5. Recupero tempo, pt 2', st 4'.