di Riccardo Marcelli

PARMA - I tifosi della Ternana ci sono. Prima della partita hanno organizzato una degustazione insieme a quelli di Parma, Modena, con cui è in atto un'amicizia di lungo corso, ed Empoli di scena a Carpi. E' il calcio che vorremmo. Sempre.

Manca invece la Ternana. Al Tardini, infatti, i rossoverdi passano in svantaggio al 19' del primo tempo. Barillà calcia dal limite senza troppo presunzione, ma Sala non controlla servendo un assist involontario a Ceravolo che insacca. La prima occasione per la Ternana arriva al 31' con una conclusione da fuori di Paolucci che impegna Frattali in angolo. De Canio a questo punto cambia modulo sostituendo Statella con Piovaccari. L'inerzia della partita non cambia tanto che al 39' arriva il raddoppio degli emiliani. Ceravolo con una finta si smarca di Paolucci, corre per trenta metri servendo Di Gaudio che infila prima Vitiello e poi la porta di Sala. I rossoverdi hanno una reazione d'orgolio con Piovaccari che di testa impegna alla parata Frattali.

Che la stagione sia negativa lo si evince al 4' della ripresa allorquando l'arbitro Saia annulla un gol di Piovaccari per una presunta carica dell'attaccante sul portiere.

Il tempo scorre inesorabilmente con la Ternana che perde la seconda partita consecutiva, compromettendo sempre più l'obiettivo della salvezza. Ciò che crea ancor più scompiglio è il fatto che da due partite i rossoverdi non riescono più a segnare.

PARMA-TERNANA 2-0

PARMA (4-3-3): Frattali; Gazzola, Iacoponi, Di Cesare (38' st Sierralta), Anastasio; Dezi, Scavone, Barillà; Ciciretti (32' st Insigne), Ceravolo (23'st Calaiò), Di Gaudio. A disp: Nardi, Dini, Gagliolo, Scozzarella, Frediani, Baraye. All: D'Aversa

TERNANA (4-3-3): Sala; Vitiello (35' st Rigione), Valjet, Signorini, Favalli; Tremolada, Paolucci (20' st Finotto), Signori; Defendi, Carretta, Statella (32' pt Piovaccari). A disp: Plizzari, Bleve, Ferretti, Bordin, Angiulli, Varone, Repossi. All: De Canio

ARBITRO: Saia di Palermo

RETI: pt 19' Ceravolo, 39' Di Gaudio

NOTE: ammoniti Signori, Ciciretti, Di Cesare, Signorini. Recupero pt 1', st 5'

Martedì 1 Maggio 2018



