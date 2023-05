Domenica 14 Maggio 2023, 08:50

PERUGIA - Perde al tie break con Monza e manca l’ultimo treno utile per l’Europa la Sir Safety Susa Perugia. Al PalaBarton, in una partita complicata, i Block Devils hanno ceduto 2-3 (parziali 25-21, 15-25, 25-19, 24-26, 10-15) con la Vero Volley, mancando il quinto posto che valeva il pass per la Challenge Cup 2023-23. Si chiude così una stagione letteralmente dai due volti: Perugia dominatrice assoluta nella prima fase, poi grande esclusa e sconfitta nella seconda. Quella decisiva, dove sono sfumati tutti gli obiettivi, incluso l’ultimo per salvare la presenza in Europa. Resta agli atti la vittoria in Supercoppa e il trionfo all’esordio nel Mondiale per Club. Il prossimo anno al timone, come noto da tempo, non ci sarà Andrea Anastasi, che contro Monza ha guidato Perugia per l’ultima volta. Al suo posto ci sarà Angelo Lorenzetti. Un deluso Gino Sirci ieri sera ha detto «è sulla bocca di tutti, penso che sia lui». Sarà un annuncio ufficiale che potrebbe arrivare a stretto gito a sciogliere ogni riserva.

LA PARTITA Sir-Monza si apre con un muro e una schiacciata di Leon. Anastasi schiera Rychlicki, subito in luce (6-1). Monza copre e cresce in attacco, tenendo con Maar (7-5) e Davyskiba (11-9). Perugia gestisce e allunga con la carica di Semeniuk (15-11), ma l’ex Beretta e compagni non mollano (17-15). Un ace di Semeniuk fa ripartire la Sire (19-15), ma Davyskiba e Galassi replicano (19-17 e 21-19). Un ace di Leon decide il combattuto set, vinto da Perugia 25-21. Il secondo set è a stampo Monza, che spinge al servizio (0-5). Anastasi sull’1-7 cambia Leon con Plotnytskyi. La Sir ricostruisce (5-11), ma Monza ha più ritmo (7-14). Anastasi mischiare le carte in tavola, ma la Sir arranca (9-18). Szwarc lancia i suoi verso l’aggancio (13-22), Beretta chiude il set (15-25). Cercano di reagire i Block Devils nel terzo set, ma un gioco scomposto non aiuta (3-2). Rychlicki prova a rilanciare i suoi (7-5), spingendo al servizio (9-6). Alzare l’asticella anche Leon (13-10 e 17-12) in un set che scorre via senza grosse emozioni. Sottorete si mette in mostra pure Russo (20-14) e arriva l’allungo (25-19). Quarto set sul filo dell’equilibrio in avvio (4-4). Perugia non vuole cedere (9-6), ma Maar e compagni continuano a dare filo da torcere (10-10). La spinta dei 2378 del PalaBarton aiuta i Block Devils a trovare lo spunto che serve per allungare (14-11 e 20-17). Ma nel finale la beffa: testa a testa e Monza ribalta, portandosi sul 2-2 (24-26). Decide un nervoso tie break. Monza tiene banco, un rosso punisce Perugia che cerca di reagire (5-8) ma fatica (7-10). Finale con Grozer out per Monza (10-13), che la spunta 10-15.

Perugia: Giannelli 2, Semeniuk 13, Resende Gualberto 1, Rychlicki 22, Leon 12, Russo 8, Colaci (L), Ropret, Solé 2, Plotnytskyi 1. N.E.: Piccinelli, Cardenas Morales, Herrera Jaime, Mengozzi. All.: Anastasi.

Monza: Kreling 1, Davyskiba 16, Galassi 15, Grozer 17, Maar 21, Beretta 4, Federici (L), Szwarc 1, Zimmermann, Di Martino 2, Magliano. N.E.: Pirazzoli, Marttila, Rossi. All.: Eccheli.

Arbitri: Curto, Caretti.

NOTE durata set: 30', 25', 25', 29', 23'; tot: 132'. Spettatori 2378.