Domenica 3 Marzo 2024, 08:57

PERUGIA - Sull’onda dell’entusiasmo per l’ultimo rinnovo annunciato dalla società, quello del super libero classe ’85 Max Colaci che si è legato a Perugia per un’altra stagione, la Sir Susa Vim scende in campo per l’ultima fatica di regular season. I Block Devils oggi alle ore 18 saranno in scena nel fortino dell’Allianz Milano, squadra in piena bagarre per un posizionamento dal quarto al settimo posto nella griglia della post season. La Sir è matematicamente seconda e nei playoff scudetto, con la griglia ancora i buona parte da definire, affronterà la settima classificata, al momento proprio Milano che ha gli stessi punti (36) di Rana Verona e Vero Volly Monza. Un punto più avanti c’è la Lube, terza è Piacenza (40 punti). La Sir, seconda, è a quota 50, Trento guarda tutti dall’alto con 55 punti.

La Sir è reduce da una settimana piena di lavoro fisico e tecnico e arriva a Milano per allungare la striscia positiva. Coach Angelo Lorenzetti deciderà solo all’ultimo la formazione da mandare in campo inizialmente, pesando bene alla condizione generale dei suoi ragazzi e al fatto che mercoledì 6 ci sarà già gara 1 dei quarti di finale playoff, in programma al PalaBarton alle ore 20,30. Dunque potrebbe anche decidere di dare respiro ai giocatori più utilizzati, con un’ampia rotazione in corso d’opera. Comunque è probabile una partenza con Giannelli in regia, Ben Tara in diagonale, Solè e Flavio coppia di centrali, Leon e Plotnytskyi martelli ricevitori e Colaci libero. Dall’altra parte della rete coach Piazza dovrà con ogni probabilità fare ancora a meno del capitano Piano, mentre sembra aver recuperato lo schiacciatore bulgaro Kaziyski. Possibile un 6+1 con Porro in regia, il belga Reggers (fresco di rinnovo) a chiudere la diagonale, Vitelli e l’argentino Loser al centro della rete, il giapponese Ishikawa (grande osservato per il dopo Leon a Perugia) ed il cubano Mergarejo in posto quattro con Catania a dirigere le operazioni in seconda linea. «Possono cambiare quattro posizioni in classifica, ci rendiamo conto del livello generale e di quanto sia difficile ed equilibrato il campionato italiano», ha detto Max Colaci dopo il rinnovo. Per lui «sarà un finale di stagione spettacolare per tutti, ci saranno quattro quarti di finale assolutamente apertissimi a qualsiasi risultato, questa incertezza rende tutto più bello e difficile e darà ancora più valore a chi riuscirà a vincere».

QUI BARTOCCINI In campo alle 17 anche la Bartoccini Fortinfissi Perugia che lavora per il ritorno nella massima categoria di volley femminile, la A1. La squadra di coach Giovi ha già archiviato lo stop di San Giovanni in Marignano della scorsa settimana e punta a tornare al successo in un’altra trasferta dall’alto coefficiente di difficoltà. Le Black Angels sono impegnate in casa della Cbf Balducci Hr Macerata, quarta in classifica e dunque in piena bagarre play-off. La Bartoccini è ancora la grande protagonista della fase promozione, con il primo posto in classifica a 61 punti, inseguita dalla Futura Giovani Busto Arsizio che di punti ne ha 56. Le possibili formazioni. Perugia dovrebbe scendere in campo con Ricci, Montano, Bartolini, Cogliandro, Traballi, Kosareva e Sirressi (libero). Dall’altra parte della rete coach Carancini dovrebbe rispondere con Bonelli, Stroppa, Mazzon, Broekstra, Fiesoli, Bolzonetti, Bresciani (libero).