Giovedì 7 Dicembre 2023, 07:00

PERUGIA - Mondiale per Club in India, ciak si parte: oggi alle 16 italiane (le 20,30 a Bangalore) la Sir Susa Vim Perugia, inserita nel girone A, affronta i brasiliani dell’Itambè Minas, formazione che ieri ha già rotto il ghiaccio con la manifestazione battendo in tre set l’Ahmedabad Defenders. A suonare la carica nel gruppo è stato il patron Gin Sirci, che ha raggiunto i suoi nelle scorse ore. «Ho molte aspettative e speriamo che siano esaudite. È una soddisfazione essere di nuovo al Mondiale per Club, ci siamo, c’è il presidente, ci sono tifosi, ci sono gli sponsor, ci sono lo staff e la squadra. Li ho incontrati ed ho visto un bell’entusiasmo. I presupposti per difendere il titolo ci sono». Tornando alla squadra, ieri i bianconeri ieri hanno svolto al mattino una seduta di lavoro fisico nella sala pesi dell’hotel e nel pomeriggio allenamento di rifinitura tecnico in un secondo palazzetto messo a disposizione dall’organizzazione. Allenamento chiave nel quale coach Angelo Lorenzetti ha messo a punto gli ultimi aspetti di ordine tecnico e tattico in vista della prima gara dei Block Devils. A livello di formazione, salvo cambiamenti dell’ultimo momento, non dovrebbero esserci novità in casa Sir. Dunque pronti via con Giannelli in regia, Ben Tara in diagonale, Flavio e Solè coppia di centrali, Plotnytskyi e Semeniuk martelli ricevitori e Colaci libero. Dall’altra parte della rete ci sarà una squadra di peso, attuale seconda in classifica nella Superliga brasiliana con 12 punti, frutto di quattro vittorie ed una sconfitta. In cabina di regia ci sarà il classe 2002 Orlando, in diagonale con il cubano-russo classe ’86 Sanchez Bozhulev. Al centro Isac e Renan, quest’ultimo per un breve periodo transitato anche nel campionato italiano. In posto quattro coach Guilherme si dovrebbe affidare a Lucas Loh e al classe 2000 Coelho, mentre a dirigere la seconda linea ci sarà il libero Maique, nazionale brasiliano dal 2017 al Minas.

I COMMENTI «Il Minas – sottolinea Lorenzetti - è una squadra compatta, che ha inserito dei giovani in organico, con Isac al centro che è molto forte e con un reparto di schiacciatori molto tecnici». I bianconeri hanno osservato bene l’avversaria e «per quello che abbiamo visto si fanno rispettare nel sideout perché sono molto precisi in ricezione, starà a noi cercare di offenderli lì con la nostra battuta e, quando questo non sarà possibile, lavorare al meglio e con aggressività in difesa». Oggi la Sir, chiamata a difendere il titolo, esordisce dopo «un buon periodo di ambientamento qui a Bangalore, siamo in linea con le intenzioni che avevamo e siamo pronti per dare tutto». Il ds bianconero Goran Vujevic ricorda che «li abbiamo affrontati anche lo scorso anno, vincemmo ma non fu facile». «Il Minas – aggiunge - è una società storica per tradizione sempre tra le prime del campionato brasiliano e che punta in alto». La gara sarà in diretta su streaming su Volleyballworld.tv.