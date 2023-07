La Passeggiata diventa la casa del mercato settimanale di Terni. Gli ambulanti: «Scelta sbagliatissima»

TERNI - Il primo giorno alla Passeggiata domani 19 luglio. La data era stata annunciata dall’assessora al Commercio Stefania Renzi alle associazioni di categoria convocate nel suo ufficio per esaminare le criticità relative al trasferimento del mercato settimanale all’interno di un parco monumentale con i lavori di riqualificazione in corso, poco meno di 15 giorni fa. Quando la Renzi, il 7 luglio, apre l’incontro mette un punto: «La volontà politica della nuova amministrazione è di spostare il mercato da piazza Ridolfi alla Passeggiata. Quindi dal 19 luglio si svolgerà all’interno dei giardini pubblici». Gli ambulanti impietriti e impauriti: «In centro stavamo bene e facevamo bene al commercio di prossimità, non capiamo né la necessità di questo trasloco né tantomeno l’urgenza». Poi con il passare dei giorni una cosa la hanno capita, non foss’altro perché è stata detta apertamente loro dal vice sindaco Corridore: «Gli stracci sotto una sede istituzionale non ci possono stare, è una questione di decoro». Una dichiarazione fatta l’ultimo mercoledì in centro per gli ambulanti, il 12 in sala consigliare dove sessanta di loro erano andati a chiedere di «rallentare e motivare il trasloco» in compagnia di un legale. Ecco, quel legale si occuperà anche di fare ricorso al Tar. «Non prima di aver dimostrato che il parco ci mette di fronte troppi ostacoli, e poi comunque facendolo partire prima (il ricorso) la sospensiva non ci sarebbe stata». Quindi tutti e 106 gli ambulanti andranno alla Passeggiata mercoledì 19 per il loro debutto nella nuova sede, sicuri di tribolare un bel po' per entrare con i furgoni, per fare manovra, per posteggiare uno di fronte all’altro». Occuperanno il viale di destra (dall’ingresso di via Giannelli fino al monumento ai caduti) e una piccola area centrale distante dalle altalene per bambini. Intanto lunedì 17 si sono visti al Pentagono per scegliere i posteggi. Qualcuno aveva il viso rassegnato, qualche altro sembrava addirittura contento. La gran parte si è detta comunque pronta a dare battaglia, con il ricorso al Tribunale amministrativo dell’Umbria. Sempre ieri anche la delibera di giunta con cui il Comune dispone che il mercato si svolga in via sperimentale alla Passeggiata tutti i mercoledì con inizio delle operazioni di posizionamento a partire dalle ore 6 e di vendita dalle 7 alle 14. Senza un termine. Una sperimentazione che secondo gli ambulanti è «una scusa per non ridarci il Foro Boario». Il mercato settimanale di Terni, infatti, nasce nell’area che adesso è del PalaTerni e lì dovrebbe tornare. «Siamo convinti, a questo punto, che diamo fastidio anche là» - il commento dei sessanti firmatari del ricorso. Dalla loro pagina social a tutti i ternani: «Si comunica che il mercato, per decisione della nuova amministrazione comunale, sarà trasferito nel parco "La Passeggiata". Ringraziamo tutti i clienti che in questi anni al centro ci hanno dimostrato affetto. Ci scusiamo per i disagi che abbiamo creato. Abbiamo provato a dare vita alla città, a colorarla, ad offrire un servizio di vicinato a creare sinergia con il commercio a posto fisso. Purtroppo pare che non ci siamo riusciti. Pur tra i vari problemi che la nuova location comporterà a noi operatori per allestire il mercato vi garantiamo tutto l'impegno possibile per continuare ad offrire il nostro servizio alla città. Fondamentalmente perché il mercato non è né degli operatori ma neanche dell'amministrazione ma è un bene di tutti e andrebbe tutelato. Un servizio rivolto soprattutto alle fasce più deboli che nella nostra distribuzione commerciale trovano il modo di comprare a prezzi convenienti.

Per correttezza di informazione non è una nostra scelta ma ci adeguiamo nel rispetto di chi ha l'onere di prendere le decisioni». «Siamo certi che ci raggiungerete numerosi come sempre avete fatto negli ultimi 5 anni di spostamenti in attesa – sottolineano - che sia finalmente completata la nostra area mercato a Foro Boario».