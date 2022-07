La notte elettronica del Riverock: stasera il frontman dei Subsonica Samuel e il noto producer Mace

ASSISI - In attesa del concerto gratuito che domani chiuderà l'edizione 2022 (sul palco ci sarà il cantautore Fulminacci), oggi la Lyrick Summer Arena di Assisi si prepara ad ospitare un evento di cui si parlerà a lungo, di certo tra i più attesi del Riverock Festival di quest'anno (inizio alle 19). La musica elettronica sarà grande protagonista con il concerto di Samuel, già leader dei Subsonica, il dj set del noto producer Mace e la presenza in consolle del collettivo Tangram: una serata unica che si preannuncia da tutto esaurito e che sarà l’ennesima “ciliegina” in questa undicesima edizione di un festival finora da record. C’è grande attesa per il ritorno in Umbria di Samuel, che come frontman dei Subsonica ha calcato in più occasioni i palchi della regione e che stavolta sarà protagonista con l’unica tappa umbra del suo “Elettronica Tour” in full band. «Un tour in continua evoluzione» l’ha definito lo stesso artista, che attraverso le sue pagine social ha spiegato come «prima di iniziare il tour mi chiedevo se la scaletta avrebbe funzionato, come avrebbe reagito il pubblico che finalmente poteva stare in piedi e tante altre domande… poi, concerto dopo concerto, grazie a voi, alla vostra energia i dubbi sono scomparsi! Ce ne siamo completamente liberati guardandovi negli occhi e sentendovi cantare saltando a tempo. Finalmente possiamo portare “Brigata Bianca” sul palco come merita, senza limiti e barriere». Sul palco con Samuel Romano ci saranno Ale Bavo al basso synt e tastiere, Gianluca Cato alla chitarra e Daniele Fasano alla batteria.

Ma il Riverock ha scelto di esagerare, proponendo nella stessa sera anche il dj set di Mace, tra i dj e producer più attivi e apprezzati d’Italia, arrivato al grande pubblico con “La canzone nostra” scritta in collaborazione con Blanco e Salmo (per oltre un mese al primo posto della classifica dei singoli più venduti in Italia e certificato quintuplo platino). Simone Benussi, questo il suo nome, ha prodotto grandi successi come “Ho Paura di Uscire 2” per Salmo (certificato disco di platino), “Pamplona” di Fabri Fibra (che si aggiudica quattro dischi di platino), “Chic” di Izi (triplo disco di platino) e l’intero album “DNA” di Ghali (anch’esso certificato platino). A febbraio dello scorso anno ha pubblicato il suo nuovo album “OBE”, che vede la partecipazione dei più importanti esponenti della scena italiana tra i quali Rkomi, Gemitaiz, Venerus, Colapesce, Gue Pequeno, Irama, Joan Thiele, FSK e Madame. Un artista capace di raccontare la contemporaneità con un tocco unico, anche grazie alla grande passione per i viaggi che lo portano ad esplorare continuamente il mondo. Un esploratore del pianeta, ma anche della propria interiorità e degli stati di coscienza guidati da meditative incursioni psichedeliche.

A fare da collante durante questa lunga notte di musica ci sarà il collettivo Tangram con i suoi spettacoli visual e dj set: «Abbiamo cercato di dare il nostro tocco - spiegano - per non renderla un semplice concerto ma un'esperienza più vicina a un festival vero proprio. Si partirà prima dei due concerti in programma con il dj set di Aura Safari, un collettivo di dj’s e musicisti di Perugia che sta venendo fuori molto bene, anche a livello internazionale. Poi c'è il nuovissimo live di Feel Fly che si esibirà insieme al batterista Jacopo Fiore, proponendo anche degli inediti che usciranno a breve su New Interplanetery Melodies, tra le etichette italiane più interessanti. Infine chiusura con il dj set di Stefano Tucci e di Max P, in puro stile Tangram». La chiusura della festa è prevista per le 2 del mattino.