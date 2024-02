Venerdì 2 Febbraio 2024, 09:37

PERUGIA - L'Umbria la prossima estate è pronta a tuffarsi nel Mediterraneo. Dal mar Jonio, all'Adriatico, al Tirreno e fino al mare di Sardegna e di Sicilia. Nei mesi estivi, per lavoro, per una vacanza o anche solo un weekend lungo, ci sarà davvero l'imbarazzo della scelta, con i nuovi voli in partenza dall'aeroporto San Francesco d'Assisi. E nella speranza, per il turismo della regione, che anche l'incoming subisca lo stesso fascino di città d'arte, spiritualità o apprezzate per l'enogastronomia, come sostenuto con vigore dalle società di gestione degli aeroporti adesso collegati allo scalo internazionale dell'Umbria.

Solo negli ultimi giorni, la Regione e la Sase hanno annunciato un paio di novità sulle tratte estive. Non solo il volo per l'aeroporto di Orio al Serio e quindi per Milano-Bergamo al via dal 25 marzo (già Summer secondo le stagioni Iata), ma anche Lampedusa, isola siciliana tra le maggiori attrazioni marittime d'Italia. L'annuncio è stato fatto direttamente in consiglio regionale dalla governatrice Donatella Tesei, con la soddisfazione espressa anche dall'aeroporto siciliano via agenzie, per uno scambio di turisti evidentemente considerato interessante per entrambi.

L'altra novità di settimana, seppur anticipata mesi fa, è il ritorno del volo tanto atteso per Lamezia Terme e il suo aeroporto internazionale: uno scalo che apre alle coste del Tirreno e dello Ionio e che sarà collegato con il San Francesco dal prossimo 2 giugno fino al 15 settembre. I voli, di Aeroitalia (come Milano-Bergamo), sono operati con aeromobili ATR 72/600 da 68 posti e programmati il giovedì e la domenica. E ieri sono stati ufficializzati anche gli orari: partenza da Perugia alle 11.50 (arrivo alle 13.20) e partenza da Lamezia alle 14 (arrivo alle 15.30). Con l'Umbria e la Calabria uniti in un'ora e mezza. Una buona notizia non solo per i tanti umbro-calabri, ma «un'occasione importante per la comunità regionale – ha detto Tesei -, per il collegamento con la Calabria e per il turismo che sicuramente ne trarrà vantaggi».

«Siamo entusiasti - ha dichiarato Gaetano Intrieri, amministratore delegato di Aeroitalia – di annunciare l’apertura di una nuova rotta aerea che collega Perugia a Lamezia Terme, una mossa strategica per rafforzare la nostra rete di collegamenti durante la peak season, rispondendo cosi alla crescente domanda di viaggi fra l’Umbria e la Calabria. Questo servizio non solo migliorerà la connettività tra le due regioni, ma contribuirà anche a stimolare il turismo e l’economia locale». I biglietti sono già acquistabili sul sito della compagnia, a partire da 39 euro.

Ma non solo. Perché anche per la prossima estate saranno confermati i voli ormai acquisiti nel carnet del San Francesco. A partire da Olbia, con le spiagge sarde a un'ora da Perugia: nella passata stagione la tratta è stata coperta sempre da Aeroitalia con due collegamenti a settimana a partire da giugno. In tempo per una puntata estiva in Sardegna, ma anche uno scambio magari tra norcinerie e pecorini sardi, per restare solo alle eccellenze gastronomiche locali.

A queste destinazioni si aggiungono anche gli scali a Cagliari, Catania, Palermo e Malta – per restare sulle isole – ma anche Brindisi e pure Tirana. Con la stagione Summer, poi, tornano anche i collegamenti per Barcellona, Bruxelles (tanto richiesta anche in inverno, in realtà), Bucarest, Londra Heathrow (con British airways, che raddoppia l'offerta annuale di Stansted con Ryanair) e anche Cracovia, piacevole sorpresa dello scorso anno.