L'Umbria che resiste punta sul turismo. E al TTG si annuncia il nuovo volo per la Sicilia

PERUGIA - L'Umbria che resiste punta sul turismo. E lo fa partecipando, fino a domani, al Ttg Travel Experience di Rimini, una delle fiere internazionali più importanti per il settore turistico, l'evento italiano di riferimento per la promozione del settore e per la commercializzazione dell’offerta turistica. La formula rinnovata della fiera consentirà, quest’anno, ai buyer internazionali di partecipare on-line, mentre i visitatori italiani potranno visitare lo stand anche in presenza.

L’amministratore unico di Sviluppumbria, Michela Sciurpa, in visita in fiera per la sua prima trasferta istituzionale ha confermato quanto «il lavoro dell’Agenzia sia stato basilare per assicurare la presenza regionale che in questa edizione si fregia di uno stand accuratamente rinnovato».

In questa edizione 2020, lo stand umbro - 216 metri quadri in posizione centrale, ospita 27 operatori rappresentativi di tutto il territorio regionale. Si tratta del primo evento promozionale in presenza per l'Umbria e grande attenzione è stata posta in fase progettuale e di allestimento da parte dell’Agenzia regionale per lo sviluppo economico, per garantire una partecipazione quanto più sicura e responsabile.

Sviluppumbria, nei tre giorni di fiera, sta gestendo l’organizzazione in loco di un fitto calendario di meeting e conferenze che vedono la presenza dell’assessore regionale al Turismo Paola Agabiti e di numerosi ospiti chiamati a testimoniare le peculiarità dell’Umbria. In diretta dal Ttg Travel Experience e in live facebook su www.umbriatourism si è tenuta, nella prima giornata di fiera, la conferenza “Umbria e Sicilia: diverse ma vicine”, un appuntamento fortemente voluto dalla Regione Umbria, in collaborazione con Sviluppumbria, e dalla Regione Sicilia. L’incontro è stato l’occasione per promuovere le rotte Ryanair di collegamento tra le due regioni. Sono intervenuti gli assessori al turismo Agabiti per l’Umbria e Manlio Messina per la Sicilia, la responsabile sales and Marketing Ryanair Chiara Ravara e Umberto Solimeno, direttore dell’aeroporto San Francesco d’Assisi. Il nuovo volo in arrivo in Umbria partirà dal 27 ottobre, con frequenza bi-settimanale da Palermo, e si aggiunge alla tratta Perugia-Catania già in vigore. Il piano operativo Ryanair è la conferma che la compagnia vuole investire ulteriormente sullo scalo umbro portando a cinque le destinazioni servite.

«Con la Sicilia - ha sottolineato l’assessore Agabiti - svilupperemo in futuro ulteriori sinergie, ad accomunare le due regioni: arte, cultura enogastronomia gastronomia, i grandi eventi dedicati al jazz ed una radicata tradizione nella lavorazione del cioccolato. L’avvio di una nuova collaborativa sinergia tra le due istituzioni regionali, ed il coinvolgimento dell’aeroporto umbro, è stato fortemente voluto da Sviluppumbria. In questa seconda giornata fieristica, in programma la presentazione di uno dei territori più affascinanti e fitto di miti e leggende della regione: “Umbria: le sfumature della Valnerina” con la partecipazione dell'assessore Agabiti e dei sindaci di Norcia, Cascia e Preci. Un'occasione per dissertare di cammini ed escursioni, enogastronomia e prodotti tipici, agroalimentare e ristorazione con interventi video dalla rinomata “Spoleto-Norcia”. Gli sforzi organizzativi dell’Agenzia, in una edizione resa così impegnativa dal Covid, sono stati ampiamente ripagati dai giudizi positivi espressi dagli operatori umbri in fiera; dalla presenza di un pubblico selezionatissimo, attento e desideroso di conoscere la variegata offerta turistica regionale; dall’attenzione dei buyer internazionali che hanno presenziato i B2B stimolando un mercato in fervente evoluzione.

