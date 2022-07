L'avvocato Francesco Mattiangeli con le miniature rossoverdi ai Mondiali di Calcio da Tavolo-Subbuteo

Ai Mondiali di Calcio da Tavolo Subbuteo porterà un tocco di rossoverde: «Giocherò con le miniature della Ternana con base bianca» dice Francesco Mattiangeli. L'avvocato ternano sarà protagonista della rassegna iridata in programma dal 17 al 18 settembre a Roma. Per lui una doppia soddisfazione visto che è stato convocato sia per la competizione individuale che per il torneo a squadre nella categoria Veteran. Dopo la qualificazione per la gara individuale grazie al numero 4 del ranking mondiale, per l'avvocato ternano è arrivata anche la chiamata relativa al torneo a squadre. Attesa la partecipazione di giocatori provenienti da oltre 20 paesi tra cui anche Stati Uniti, Brasile, Australia e Sudafrica.



«Una grande soddisfazione, tenuto conto dell'età non più giovanissima, essere tornato numero 4 del mondo - dice Mattiangeli che nel 2013 era stato anche numero uno del ranking - altra soddisfazione enorme la convocazione a squadre, ci speravo a dir la verità in considerazione dei risultati che avevo ottenuto di recente». In particolare, la vittoria al campionato regionale, i quarti di finale al campionato italiano e la semifinale al Major internazionale di Bologna, senza dimenticare le buone prestazioni nel campionato di Serie A. Il CT Gianfranco Calonico ha scelto, tra gli atleti azzurri che rappresenteranno l'Italia insime a Mattiangeli, anche Massimo Bolognino di Napoli, soprannominato il Maradona del Subbuteo, e poi ancora Patrizio Lazzaretti di Roma, William Dotto di Mestre e Massimiliano Croatti di Rimini, oltre allo stesso Calonico di Sanremo. «Gli obiettivi? Spero di fare bene nell'individiale che ho vinto due volte nel 2012 e 2014 - dice Mattiangeli che annovera anche una finale persa nel 2010 - mi rendo conto che ci sono tanti avversari. I più temibili però sono gli italiani».



Al mondiale che si terrà dal 17 al 18 settembre a Cinecittà World l'Italia sarà tra le squadre favorite insieme a Spagna, Belgio e Malta. Senza dimenticare le mine vaganti che in competizioni del genere non mancano mai. «Sarà un torneo di alto livello - assicura l'avvocato ternano - il mio personale favorito è il napoletano Bolognino che ha già vinto il Mondiale sia Open che Veteran. Non a caso lo chiamiamo il Maradona del Subbuteo. Per quanto riguarda a squadre puntiamo a confermare il titolo già vinto a Gibilterra nel 2018, ultima edizione prima dello stop per la pandemia». Francesco Mattiangeli con la Nazionale vanta 6 titoli Open e 10 Veteran (l'ultimo conquistato a Gibilterra proprio nel 2018) oltre a 2 titoli europei 1 Open ed 1 Veteran. Per due volte ha vinto il mondiale individuale Veteran. Proprio a Gibilterra 2018 risale l'ultimo mondiale che si è disputato prima dello stop per la pandemia e il conseguente rinvio delle edizioni 2020 e 2021. I campionati mondiali di Calcio da Tavolo, la cui prima edizione risale al 1970, si svolgono sotto l'egida della FISTF Federation International Sport Table Football.