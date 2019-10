L’Athletic Terni conquista per la terza volta consecutiva la Coppa Italia di Lanci Paralimpici

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NARNI SCALO Gli atleti dell’Athletic Terni hanno chiuso in bellezza questa stagione, che li ha visti spesso al loro meglio: l’ultima impresa di Antonio Acciarino, Mersed Becirovic e Gabriele Fella, nella quale si sono impegnati per questa volta senza la partecipazione di Simone Giovarruscio, è stata la conquista della Coppa Italia di lanci paralimpici. Durante questa gara, la quinta e ultima prova, tra peso, giavellotto e disco, nel quale in particolare Acciarino ha sostenuto una bella performance, gli atleti hanno ottenuto 5.229 punti aggiudicandosi il primo posto assoluto. Non solo: il team ternano domina anche la classifica promozionale frutto della somma di tutti i punteggi dei cinque appuntamenti. Il presidente dell’Athletic Terni, Francesco Corsetti, si dice soddisfatto: «Siamo orgogliosi per la terza vittoria consecutiva della Coppa Italia. È un arrivederci, speriamo di poter organizzare a breve un nuovo evento paralimpico nazionale». Allo stesso modo, nella categoria femminile, ha trionfato la Handy Sport Ragusa, tanto nella classifica assoluta quanto in quella promozionale.