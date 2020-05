Coronovirus, Jovanotti e lo scambio della chitarra al confine tra Umbria e Toscana

PERUGIA - Uno scambio al confine tra Toscana e Umbria che ha visto come protagonista Jovanotti. Martedì, il cantante di Cortona è stato avvistato in una stazione di rifornimento a Sansepolcro, ad una manciata di chilometri da San Giustino. Il motivo della missione sul confine umbro toscano è stato svelato sulle stories di instagram di Jovanotti: ricevere una chitarra del collaboratore tifernate Leonardo “fresco” Beccafichi. Sui social l’artista ha anche ironizzato sulla situazione che vieta gli spostamenti tra Umbria e Toscana a causa del mancato accordo tra le Regioni. «Al confine tra Umbria e Toscana avviene lo scambio. Avviene lo scambio, perché io non posso andare in Umbria. È arrivato 'Fresco' alla frontiera di Sansepolcro che mi consegna una chitarra che adesso caricherò nella macchina». Al termine dello scambio Jovanotti è tornato a Cortona dove vive. © RIPRODUZIONE RISERVATA