Its e scuola Montessori insieme «per premiare talento e creatività»

PERUGIA - Sono stati premiati nella sede di Confindustria Umbria i giovani studenti che hanno partecipato a “Progetto e mi Diverto”, gara di costruzioni tecnologiche per piccoli inventori promossa da Its Umbria Academy in collaborazione con Confindustria Umbria. Protagonisti dell’iniziativa gli alunni della scuola primaria “Montessori” di Perugia che, guidati dal team di tecnici di ITS Umbria Academy e accompagnati dagli insegnanti Daniela Roscini e Michele Cassieri, hanno presentato le proprie creazioni: modellini semoventi di aeroplani, macchinine, battelli e elicotteri alimentati tramite batterie elettriche. All’evento ha partecipato: Marco Giulietti, presidente di Its Umbria e amministratore delegato di ISA spa; Cinzia Tardioli, Consigliere Its Umbria, componente del consiglio generale di Confindustria e cfo Tardioli Alfredo; Simone Cascioli, consigliere Its Umbria e direttore generale di Confindustria Umbria e Nicola Modugno, direttore di Its Umbria Academy che ha coordinato l’iniziativa.

Il progetto ha coinvolto gli studenti delle classi IV e V sezione E, che hanno avuto la possibilità di lavorare in team sviluppando interdisciplinarità e didattica laboratoriale. A guidarli, gli studenti del percorso di Meccatronica di Its Umbria Academy, che li hanno accompagnati nella ideazione, progettazione e costruzione dei giocattoli a partire da un kit contenente vari materiali.