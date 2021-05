Interventi di manutenzione sulla facciata del Duomo di Orvieto

«In questi giorni di fine maggio, grazie al prezioso supporto tecnico ed operativo, del personale dell’Opera del Duomo di Orvieto, si sta procedendo ai lavori di controllo e pulizia della facciata della Cattedrale.» Lo comunica una nota dell'Ente orvietano.

«L’intervento, che terminerà questo fine settimana per permettere una normale fruizione della Cattedrale, prevede la ricognizione dello stato della facciata e la rimozione di alcune presenze erbacee. Nel suo complesso - spiega l'Opera del Duomo - la verifica ha rilevato un buona stato della facciata del Duomo che grazie alla ripulitura si mostrerà in tutto il suo splendore in vista della solenne celebrazione del Corpus Domini.»





