Incontri natalizi 2023: al museo diocesano di Terni c'è la rassegna d'arte

Terni - Quando l'arte il Natale. Il Museo diocesano insieme alla Proloco con il patrocinio dell’assessorato alla cultura del Comune di Terni, promuovono da oggi 9 dicembre al 17 la rassegna d’arte “Incontri natalizi 2023”, collettiva di pittura, scultura, grafica, fotografia, presepi artistici e africani, cartoline natalizie, poesia, la bancarella della solidarietà e eventi culturali dedicati alla solidarietà e pace nel mondo.

L’iniziativa, giunta alla 35esima edizione, unisce arte, cultura e mondialità nel segno del dialogo, delle tradizioni popolari locali, dall’arte visiva, originale e creativa. La mostra sarà inaugurata oggi sabato 9 dicembre alle ore 16.30 con la presentazione delle opere e dei progetti delle associazioni presenti, della bancarella della solidarietà e del premio "Simpatia" del pubblico aperto a tutti i partecipanti e visitatori della mostra.

La mostra, allestita naturalmente al Museo dicoesano, rimarrà aperta tutti i giorni dalle 16.30 alle 19.

Il programma. Tra gli eventi culturali proposti l’10 e il 15 dicembre si terrà il Recital di poesie in vernacolo e in lingua, a carattere natalizio, sacro, sociale, ecologico e per la pace, promosso dalla Pro Loco di Terni e presentazione dei libri del premio letterario "Logo d'Oro" Città di Terni.

L’11 dicembre la conferenza: “Ricordo del Presepe di San Francesco a Greccio nell’ottavo centenario della prima rappresentazione, a cura dello storico Armando Rossini. Il 12 dicembre testimonianze missionarie sul Natale dei poveri per un aiuto fraterno e di solidarietà, a cura delle associazioni che operano sul territorio per i bisognosi. Il 13 dicembre la conferenza: “Sappiamo dire grazie per i doni ricevuti? Riflessioni sulle virtù del ricevere” a cura della Professoressa Cristina Montesi, Dipartimento di Economia, Università degli studi di Perugia. Il 14 dicembre la proiezione di cartoline dedicate al Natale e all’antica Terni. Breve storia della cartolina a Terni a cura del Professor Armando Rossini.