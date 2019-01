PERUGIA - Paura per un ragazzino di 11 anni dopo una brutta caduta nel pomeriggio di sabato mentre stava svolgendo una gara di motocross a Cortona, al crossodromo della Pietraia.



L'allarme è scattato intorno alle 16.30 quando il ragazzino è caduto rovinosamente dalla moto. Sul posto ambulanza e automedica. Il giovanissimo motociclista, con l'elicotteroPegaso è stato portato all'ospedale pediatrico Meyer in codice giallo per trauma cranico commotivo e all'addome. Il ragazzino è di Tuoro sul Trasimeno. © RIPRODUZIONE RISERVATA