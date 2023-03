Incendio in casa, grave un anziano molto noto a Città di Castello

CITTA' DI CASTELLO - Un uomo di 80 anni, molto conosciuto in città, è in gravi condizioni dopo l'incendio divampato nel suo appartamento, all'interno di un palazzo signorile in via Mario Angeloni. L'allarme è stato dato poco dopo le quindici di mercoledì. Sul posto immediato l'intervento dei vigili del fuoco e della polizia.

I pompieri hanno salvato dalle fiamme l'anziano, che si era rifugiato in bagno. Ustionato e intossicato dal fumo è stato consegnato alle cure del 118 e portato all'ospedale cittadino. Come detto, le sue condizioni al momento sono gravi.