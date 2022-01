In scena a Narni «Rikordami», lo spettacolo sulla Shoah per «innescare la memoria della memoria»

NARNI Memoria non è solo il 27 gennaio. È questo il messaggio da cui parte la narrazione dello spettacolo «Rikordami», che andrà in scena al teatro Manini di Narni il 5 febbraio, dopo essere stato realizzato anche a Spoleto, Lugnano, Foligno, Massa Martana e Viterbo. «Un’occasione per riflettere su tutte tragiche vicende della Shoah e sul dovere di innescare la “memoria della memoria”», come dice Antonio Fresa, l’ideatore dello spettacolo. Il suo copione, infatti, è incentrato sul fatto che i testimoni diretti delle atrocità nei campi di concentramento stanno scomparendo: così il rischio di dimenticare, di sottovalutare, si fa sempre più concreto. «Il testo che ho osato scrivere, con modestia, è il frutto di una lunga riflessione e di uno studio dei fatti che mi ha portato a farmi sempre più domande e ad avere sempre meno risposte. Ogni volta che ho avuto la presunzione di capire, mi sono reso conto che sapevo ben poco e che dovevo ascoltare il racconto di quelli che ci stavano ancora parlando. Adesso il nostro dovere è farci interpreti delle loro parole» spiega Fresa; e aggiunge che «la nostra è una responsabilità profonda verso le loro vite e verso le nostre speranze di un futuro migliore; è un atto di solidarietà oltre il tempo che ci tiene legati gli uni agli altri, per dirci ancora umani». Il testo teatrale sarà portato in scena da Cristina Caldani e Massimo Manini, che interpreteranno un fratello e una sorella, vittime della storia crudele di quegli anni in cui si sviluppano il loro rapporto e il loro essere. Lo spettacolo, che inizierà alle 21, è gratuito come gli altri eventi organizzati per la Giornata della Memoria dal Comune, ed è stato realizzato anche grazie alla collaborazione delle compagnie teatrali Teatro Spazio Fabbrica e Piccoli Trasporti Teatrali.

