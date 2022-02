Il volontariato al tempo del Covid, a Terni il convegno A.Ge.: «Il valore aggiunto di 290 organizzazioni»

«Un ringraziamento simbolico a tutte le organizzazioni che, sul territorio regionale, si sono spese senza risparmio durante l’emergenza Covid».



Maurizio Valentini, presidente dell’associazione Genitori, spiega così il senso del convegno 'Un amore di volontariato' che si è svolto questa mattina al Polis di Cospea, promosso in collaborazione con Anpas Umbria, Cesvol Umbria, Opi Perugia, Opi Terni e Comune di Terni. «Questa sala è la prova che le tantissime associazioni con i loro volontari superano il campanilismo e che intendono proseguire in rete. Unite nelle diversità» ha detto Valentini.

Presenti i rappresentanti di Anpas Umbria, Misericordia Terni, Croce Rossa Terni, Ordine delle professioni infermieristiche di Perugia e Terni, Comitato pari opportunità del Comune di Narni, università e Cesvol. Accanto al racconto di quello che è stato il valore aggiunto delle 290 organizzazioni in campo durante l’emergenza Covid le idee e le proposte per una ripartenza all’insegna della coprogettazione e della coprogrammazione. In sala anche l’assessore alla protezione civile della Regione Umbria, Enrico Melasecche e l’assessore al Welfare del Comune di Terni, Cristiano Ceccotti, che hanno sottolineato «lo straordinario valore del volontariato umbro e ternano».