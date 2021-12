Il comandante regionale dei carabinieri Antonio Bandiera in visita a Terni

TERNI - Il comandante della legione carabinieri “Umbria”, generale di brigata, Antonio Bandiera, è stato in visita al comando provinciale di via Radice.

E' stata l’occasione per incontrare i militari della provincia ternana, con i quali il generale Bandiera si è intrattenuto confrontandosi con loro su diverse tematiche legate alla situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica nella provincia nonché all’emergenza sanitaria ed agli sforzi operativi che tale emergenza impone ai carabinieri. Il comandante della legione, che è stato accolto dal comandante provinciale, colonnello Davide Milano, ha avuto modo di esprimere il proprio apprezzamento per la quotidiana opera dei carabinieri del comando ternano, impegnati in una costante opera di rassicurazione sociale in favore della cittadinanza attraverso un attento e capillare controllo del territorio.