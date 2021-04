I piccoli comuni contro il virus: screening anti covid a Penna in Teverina

E’ in programma per mercoledì prossimo una giornata di screening anti covid sulla popolazione di Penna in Teverina. Lo comunica il sindaco, Stefano Paoluzzi, comunicando che ai cittadini volontari verrà somministrato il test sierologico rapido con pungi dito per verificare l’eventuale presenza del coronavirus. Il punto prelievi, riferisce sempre Paoluzzi, sarà allestito nei locali della palestra comunale con orario 9 e 15-13 e 14-17 e 30. Il prelievo diagnostico sarà effettuato prioritariamente a coloro che già non hanno contratto il virus e a chi non ha ancora fatto il vaccino.

