Hiv/Aids: il convegno di Esedomani e Terni Donne su statistiche, novità nelle cure e prevenzione

TERNI Hiv/Aids: continuiamo a parlarne. Dopo il 1 dicembre, la giornata mondiale contro l’Aids, continuano le iniziative: quella del 4 dicembre è promossa da Esedomani Terni e da Terni Donne, e, proprio presso la Casa delle Donne di via Aminale si parlerà di salute sessuale, prevenzione e nuovi trattamenti medici. Il convegno, dal titolo «Trattiamoci bene», comincerà alle 17. Qual è la situazione a livello locale della diffusione delle trasmissioni da Hiv? Quali strategie ci sono per salvaguardare la propria salute, e quella degli altri? Anche a queste domande, tra le altre, risponderanno Roberto Desi, responsabile della salute per Esedomani Terni, Giulio Maria Corbelli, attivista, giornalista, scrittore, responsabile dell’associazione Plus Roma e la dottoressa Maria Bruna Pasticci, primaria del reparto di Malattie infettive dell’Azienda ospedaliera Santa Maria di Terni. Desi, in particolare, si concentrerà sul tema delle cure long-active e delle terapie preventive e profilassi post esposizione Prep e Pep. Corbelli, invece, presenterà un’indagine dell’associazione che rappresenta incentrata sul rapporto «Tra Hiv e Covid-19», incentrata soprattutto sulla fruibilità dei servizi. Infine, sarà promosso il check-point, ideato e realizzato da Plus Roma, dove vengono offerti test rapidi per le infezioni a trasmissione sessuale: l’obiettivo è renderli più accessibili, in quanto esterni all’ambiente dell’ospedale.

