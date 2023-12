Giornata mondiale per la lotta all'Aids: la prevenzione inizia dalle farmacie. In Umbria 230 hanno aderito all'iniziativa

Terni- Nel 2023, in tutta la regione Umbria sono stati individuati 45 nuovi casi di Hiv.

In occasione della giornata mondiale per la lotta all'Aids, il 1 dicembre nelle farmacie dell’Umbria sarà attiva la campagna di prevenzione contro il virus Hiv.

Ben 230 presidi sanitari territoriali con la croce verde metteranno a disposizione dei cittadini profilattici omaggio e locandine informative all’interno delle quali sono ben indicati i punti ospedalieri dove è possibile fare il test HIV.

Si rinnova così la collaborazione tra Federfarma Umbria e Anlaids Umbria.

“E’ fondamentale avallare messaggi preziosi per la tutela della salute – ha dichiarato in una nota la presidente di Federfarma Umbria Silvia Pagliacci - Negli ultimi anni il Covid ha un po’ messo in secondo piano tante urgenze sanitarie, ma non dobbiamo dimenticare che ci sono altre problematiche. Come il virus HIV che a livello mondiale, provoca ancora infezione e morte. Ed anche per questo le farmacie sono luoghi strategici per far aumentare nei cittadini la forza del concetto di prevenzione”.

Nel 2022 in Italia, secondo quanto comunicato dall’Istituto Superiore di Sanità richiamati nella nota di Federfarma Umbria, sono state 1.888 le nuove diagnosi di infezione da Hiv pari a un’incidenza di 3,2 nuove diagnosi per 100.000 residenti. L’incidenza (casi/popolazione) delle nuove diagnosi Hiv è in diminuzione dal 2012, con una riduzione più evidente dal 2018 al 2020 e un leggero aumento negli ultimi due anni post-COVID-19. Sempre in Italia nel 2022 sono state notificate 403 nuove diagnosi di Aids, pari a un’incidenza di 0,7 per 100.000 residenti.

Anche in Umbria, secondo quanto comunicato da Anlaids Umbria, i numeri parlano chiaro: nel 2023 sono 45 i nuovi casi di contagio da Hiv. “Tali dati ci spingono a continuare con immutato impegno l’azione di informazione/prevenzione sostenuta dalla collaborazione tra Federfarma Umbria e Anlaids – ha detto la presidente di Anlaids Umbria Giulia Gamboni - perché le farmacie continuano a svolgere un ruolo essenziale per la tutela della salute dei cittadini”.

Quest'ultima ha ricordato poi che al Day Hospital della Clinica di Malattie Infettive di Perugia è attivo l’ambulatorio PrEP (profilassi pre-esposizione per Hiv), inaugurato nel 2019 e che dopo la fase pandemica ha incrementato progressivamente la propria attività.