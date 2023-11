Gubbio, vittoria di forza contro il Sestri Levante

GUBBIO - Il derby è dimenticato, anche se i cinque gol al Sestri Levante non sono tutto oro colato per i rossoblù che insieme a Braglia vengono più volte strigliati dai tifosi per venire a capo di una partita a tratti davvero molto complicata. C’è stata tanta sofferenza con le difficoltà in campo e il cambio di modulo (partenza a quattro e ritorno a tre in difesa con l’inserimento di Portanova al posto di Frey). Colpisce nelle file del Gubbio la presenza di due soli under (Casolari e Frey, poi sostituito da Portanova), mentre tra i liguri ce ne sono ben sette che non si tirano mai indietro.

Partono meglio gli ospiti, che non hanno le scorie della sconfitta di giovedì contro il Rimini al 90’) con Forte che manca la stoccata e poi cerca il sinistro alto, ma Di Massimo sa come colpire e ci riesce quando sulla trequarti Udoh serve in area Spina che cade a terra dopo un contrasto mentre la palla arriva sul destro che proprio Di Massimo capitalizza al meglio. Sembra in discesa, ma il Sestri sa reagire e pareggia con Troiano dopo un’azione di Parlanti con cross in area e correzione di testa di Forte e la respinta della difesa sul tiro di Sandri. Braglia si aspetta di più e lo fa capire al rientro in campo, pur se trema Vettorel sul sinistro di Forte alto. Il contraccolpo diventa il nuovo vantaggio del Gubbio con lo scambio tra Di Massimo e Spina al limite, col mancino del fantasista deviato leggermente da Regini. Ci vuole una prodezza di Vettorel in tuffo sul colpo di testa di Forte per salvare il risultato (11’) e sul capovolgimento di fronte c’è Di Massimo che serve in profondità Spina prontissimo col sinistro fulmineo che manda la palla sotto all’incrocio.

Restano in partita i liguri che accorciano sul lancio di Troiano in verticale verso Forte, che scatta sul filo del fuorigioco e batte con lo scavino di destro il portiere in uscita. Il Gubbio non vuole scherzi: Di Massimo lancia sul filo del fuorigioco Pirrello che salta il portiere e di destro mette la palla in rete, quindi la cinquina con Udoh che si ritrova la palla in area e di destro mette all’angolino.

Gubbio (4-2-3-1): Vettorel 7; Morelli 5.5 (29' st Corsinelli 6), Pirrello 6, Signorini 6, Mercadante 6 (43' st Dimarco ng); Rosaia 6, Casolari 5.5; Frey 6.5 (38' pt Portanova 6), Spina 7 (43' st Di Gianni ng), Di Massimo 6.5 (29' st Bulevardi 6); Udoh 6. A disp.: Greco, Tozzuolo, Brogni, Guerrini. All.: Braglia 6

Sestri Levante (4-3-1-2): Anacoura 5.5; Podda 5.5 (29' st Ghigiotti 5.5), Regini 5.5 (28' st Nenci 5.5), Grosso 5.5, Furno 5.5 (15' st Raggio Garibaldi 6); Sandri 6, Troiano 6, Parlanti 6.5; Gala 5.5 (28' st Toci 5.5); Forte 6 Margiotta 5 (43' st Martteucci ng). A disp.: Olivieri, Raspa, Andreis, Masini, Busatto. All.: Barilari 6

Arbitro: Di Reda di Molfetta 6

Reti: 18' pt Di Massimo, 28' pt Troiano, 10' st Spina, 12' st Spina, 17' st Forte, 25' st Pirrello, 27' st Udoh.