Guardea, apre il centro comunale di raccolta rifiuti. Servizio in condivisione con Alviano

GUARDEA Centro comunale raccolta rifiuti in costruzione. Fra poche settimane, anche i comuni di Guardea e Alviano avranno un luogo dedicato dove i cittadini potranno disfarsi dei propri rifiuti. Principalmente ingombranti. Il servizio sarà localizzato a Madonna del Porto. «Finora - spiega il sindaco di Guardea Giampiero Lattanzi - utilizzavamo in appoggio il centro di Lugnano. Recentemente - continua - come comune abbiamo acquistato dei lotti di terreno su cui Cosp Tecno Service sta eseguendo i lavori». Un cantiere aperto. «Ancora qualche colata di cemento - precisa il primo cittadino - asfalto e siepi e per i cittadini di Alviano e Guardea sarà possibile conferire ingombranti, elettrodomestici, legni, plastiche e simili». Il servizio, per ora previsto due giorni a settimana, è dedicato esclusivamente ai residenti nei comuni di Guardea e Alviano. «I cittadini - spiega Lattanzi - dovranno recarsi al centro di raccolta muniti di codice fiscale. Lì potranno scaricare i propri rifiuti ingombranti». Una notizia accolta positivamente dalla comunità. La speranza è che in qualche modo l'attivazione del servizio possa fungere da deterrente all'abbandono dei rifiuti nelle campagne, che troppo spesso trasforma boschi e sentieri in discariche a cielo aperto. Un fenomeno quello dell'abbandono indiscriminato di materiali inquinanti, che non risparmia nessuno. Da Amelia a Porchiano, Giove, Montecastrilli, Narni, il problema dello scarico abusivo dei rifiuti non fa distinzioni territoriali. Fra le zone più gettonate, quelle isolate, defilate rispetto al traffico delle provinciali su cui il rischio di essere colti sul fatto è troppo alto. A questo proposito, con l'intento di limitare i danni, a marzo 2023 è stato riaperto anche il centro di raccolta intercomunale di Giove, Penna in Teverina e Attigliano, situato in località Caone. «Il centro - aveva spiegato il sindaco di Giove Marco Morresi - è a disposizione della comunità per incrementare la raccolta differenziata scoraggiare l'abbandono abusivo dei rifiuti e agevolare il recupero».

© RIPRODUZIONE RISERVATA