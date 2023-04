Domenica 16 Aprile 2023, 09:25 - Ultimo aggiornamento: 09:43

GUALDO TADINO Vandali in azione nella notte tra venerdì e sabato in piazza Soprammuro. A farne le spese l’arredo urbano della piazza dell’anfiteatro, retrostante piazza Martiri della Libertà, dove sono stati danneggiati, in particolare lampioni e fioriere. La zona, però, è dotata di sistema di videosorveglianza e già nella mattinata di ieri, quindi poche ore dopo l’accaduto, il sindaco Massimiliano Presciutti scriveva così su Facebook: «Gli autori degli atti di vandalismo di questa notte in Piazza Soprammuro sono stati prontamente individuati dopo aver visionato i filmati delle telecamere di video sorveglianza». Una prima segnalazione era già arrivata, sempre via social, nel gruppo “Sei di Gualdo se…” dove gli iscritti chiedono di far risarcire i danni agli autori del gesto e, magari, di fargli fare qualche ora di lavori socialmente utili.

Il sistema di videosorveglianza cittadino è stato, peraltro, recentemente potenziato grazie agli oltre 6 mila euro devoluti proprio dal sindaco Presciutti che, vittima di minacce sia social che tramite lettere anonime, era stato risarcito dal Ministero dell’Interno. «Ho deciso di concerto con il comando della polizia locale – aveva spiegato Presciutti – che queste risorse saranno destinate al potenziamento della videosorveglianza sul territorio».