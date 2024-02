Grifo nel tunnel: tre partite in otto giorni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Il Perugia si trova alla vigilia del quarto ed ultimo “trittico” di partite ravvicinate in otto giorni del suo campionato. Non ce ne saranno altri e alla fin fine è buona cosa, considerando che le sfide ravvicinate raramente sono state foriere di soddisfazioni. Il Perugia anche stavolta di partite ne dovrà affrontare tre in otto giorni ma la differenza salta agli occhi: per la prima volta due delle tre gare saranno al Curi, contro la Recanatese (sabato alle 20,45, biglietti in vendita da ieri) e con l’Ancona domenica 9 marzo (ore 16,15), inframezzate dall’unica trasferta a Chiavari contro la Virtus Entella martedì 5 (ore 18,30). Nei primi tre tris non è mai accaduto. Due ne ha affrontati il Perugia di Baldini, che in avvio di campionato andò a vincere a Ferrara con la Spal (2-1 il 15 settembre 2023), impattò al Curi con il Pontedera quattro giorni dopo (1-1) e si fece rimontare (2-2) in maniera rumorosa a Rimini la domenica successiva, nel giorno del famoso incendio del materassino di Tamberi. Due pareggi pieni di rimpianti. Meglio andò la volta successiva: blitz a Torino contro la Juventus NG (2-0) il 22 ottobre, pari con brividi a Recanati (0-0) quattro giorni dopo, vittoria 2-1 sull’Entella al Curi alla domenica. Sette punti, quasi il massimo. Quello successivo, il terzo trittico, è storia recente e combinazione ha voluto che ne facessero parte le due trasferte più lontane, quella di Vercelli contro il Sestri Levante (ko 1-0) il 9 febbraio di quest’anno, quella di Sassari del 18 (sempre ko 1-0), in mezzo la vittoria sulla Fermana al Curi (1-0) per tre soli punti in cascina. Senza dubbio il gruppo di Formisano ha accusato i due viaggi e le partite disputate in forte emergenza utilizzando quasi sempre gli stessi grifoni. Non a caso il secondo tempo di Sassari non è stato granchè. Insomma, trittico è sinonimo di pericolo, anche le due gare in casa e il ritorno degli infortunati inducono ad una maggiore fiducia.LA RIPRESATutte confermate le buone notizie annunciate, si sono rivisti Angella e Vazquez, che hanno calciato il pallone e saranno protagonisti di una settimana di recupero atletico. In settimana tornerà Bozzolan, mentre erano già a pieno ritmo sia Kouan (che ha scontato la squalifica) che Ricci, pienamente a disposizione. Unici assenti Polizzi e Vulikic, che a sua volta però sta per affrontare le prove da sforzo e presto tornerà anche lui. Ora Formisano potrà finalmente scegliere e dovrà essere bravo a dosare l’utilizzo dei più esperti e dei giovani senza perdere di vista la lotta per il terzo posto. Senza Dell’Orco (risultati degli esami in arrivo: già la prossima settimana dovrebbe tornare) con la Recanatese in difesa intanto potrebbe essere confermato Souarè, miglioramenti fisici di Angella permettendo.IN PROVADa lunedì lavora nel gruppo anche l’attaccante francese Allan Badirou, classe 2005 che gli scout di Giugliarelli hanno individuato nell’Under 19 dello Chambly. Resterà in prova per qualche giorno tra prima squadra e Primavera ed è una possibilità concreta in chiave futura.A CARRARACarrarese-Perugia, scontro diretto in programma giovedì 28 marzo a Carrara, originariamente previsto alle 20,45 è stata anticipata alle 20,30 per la diretta di Rai Sport. SABATOFISCHIA GIANQUINTOSarà Edoardo Gianquinto di Parma a dirigere Perugia-Recanatese, assistenti Marco Sicurello di Seregno e Filippo Pignatelli di Viareggio, Quarto ufficiale Daniele Arrone di Roma 1.