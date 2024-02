Grifo, la stagione a un punto di svolta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Il match di venerdì contro il Sestri Levante rappresenta uno snodo fondamentale per il prosieguo della stagione del Grifo. Il pareggio di sabato al cospetto del Rimini se da un lato ha permesso ai grifoni di ridurre di un altro punto il gap dalla Torres, dall’altro ha consentito al trio Carrarese, Pescara e Gubbio di recuperare terreno sulla squadra di Formisano.Se c’è un appunto che non si può muovere al trainer del Perugia è proprio quello di non aver impresso un cambio di ritmo alla squadra. Nel 2024 il Grifo, se si eccettua il Cesena è la compagine che ha fatto più punti in assoluto. Se invece si prendono in esame le ultime sette gare, la squadra che ha centrato più punti è il Gubbio. Più in generale, negli ultimi cinque turni, la formazione eugubina ha centrato 13 punti come Cesena e Perugia. Tuttavia analizzando le recenti tre uscite il discorso cambia e soprattutto in prospettiva terza piazza. Qui, a fare la voce grossa sono il solito Cesena che appare al momento irraggiungibile con 9 punti ma alla stregua di Pescara e Gubbio. I grifoni si piazzano dietro con 7 insieme a Carrarese e a una Juventus Next Gen in grande spolvero. I dati acquisiscono una certa importanza in prospettiva. La sensazione é che in gioco ci siano le posizioni dal secondo al quinto posto. La Torres, dopo un avvio di stagione strepitoso è andata calando tanto che il Grifo ha rosicchiato ai sardi sette punti in sole cinque partite.La società sarda ha cercato di correre ai ripari, rafforzando il reparto difensivo con l’ex grifone Aleandro Rosi, Diversa è la questione riguardante le altre posizioni. Il Pescara, dopo la sconfitta casalinga patita dai grifoni ha ripreso a viaggiare. Il Gubbio in realtà non si è mai fermato soprattutto a partire dalla sconfitta con il Pontedera ormai poco più di un ricordo. Più lento l’andamento della Carrarese, a un punto dal Grifo. I toscani hanno vinto solamente due partite nelle ultime cinque ma la striscia riguarda le due più recenti. Insomma una lotta per i playoff che si annuncia estremamente serrata.Le gare del prossimo turno si annunciano piuttosto interessanti. Scontro diretto tra Gubbio e Pescara venerdì sera alla stessa ora in cui i grifoni se la vedranno ad Alessandria contro il Sestri Levante. Sabato la Carrarese andrà a fare visita a una Virtus Entella imbattuta da tempo immemorabile. Impegno tutt’altro che agevole pure per la Torres che attende una Juventus Next Gen che come detto sta attraversando un eccellente periodo di forma. Insomma un campionato avvincente e tante gare di difficile previsione ma é chiaro che la stagione dei team che si contendono le posizioni di vertice della classifica si deciderà nelle prossime settimane con una serie di scontri diretti. Il Perugia deve ancora vedersela con Torres, Gubbio, Carrarese e Cesena. Tutto in divenire quindi.Intanto continua il lavoro del Grifo in vista della partita di venerdì ad Alessandria. Federico Ricci continua ad allenarsi ed é completamente recuperato. Niente da fare per gli altri lungo degenti ovvero Vulikic, Bozzolan, Bartolomei, Vazquez e Matos. Abile e arruolato invece Francesco Mezzoni, al rientro dopo la squalifica. Difficile ipotizzare grossi cambiamenti di formazione. Si giocheranno una maglia Mezzoni e Angella in difesa. In mediana certe la conferma di Torrasi e Iannoni in mezzo con Ciccio Lisi e Paz sugli esterni, Kouan ancora sotto punta dietro alla coppia composta da Sylla e uno tra Seghetti e Federico Ricci. Ancora meno probabile un cambio di modulo, almeno dall’inizio. Da valutare eventuali modifiche a gara in corso con la possibilità di spendere un paio di cambi o poco più viste le tante assenze nel roster attuale.