Gli uomini umbri tra i più longevi d'Italia

PERUGIA - Il rallentamento dei ritmi di crescita della speranza di vita, rileva ancora l'Istat, non pregiudica comunque l'evidenza che vede l'Italia tra i Paesi a elevata longevità, in grado di segnare ogni anno nuovi record di sopravvivenza, quali quelli riscontrati nel 2019. Il primato regionale tra gli uomini compete alla Provincia di Trento (82,2 anni), seguono Umbria (81,9), Marche (81,8) e Provincia di Bolzano (81,8). Trento rappresenta l'area più favorevole per la sopravvivenza anche per le donne, grazie a una vita media di 86,6 anni, dato che costituisce peraltro il più alto livello di speranza di vita alla nascita mai toccato nella storia del Paese per una singola regione. © RIPRODUZIONE RISERVATA