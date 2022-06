Gli scorci di Giove protagonisti dei dipinti di ventiquattro pittori

Ventiquattro pittori per due giorni si aggireranno per il paese e la campagna di Giove alla ricerca di scorci, vedute, soggetti interessanti da dipingere, da riprodurre per farli diventare i protagonisti delle loro tele.

Accade da oggi venerdì 24, fino a domenica 26 giugno, in occasione della prima edizione di “Giove en plein air”, manifestazione di pittura estemporanea organizzata dall’associazione Berti Marini, in stretta collaborazione col pittore Emiliano Marini che ne è l’ideatore.

“In campo - spiega Renato Bassetti, presidente dell’associazione Eugenio Berti Marini - 12 pittori

della nostra zona e 12 provenienti da varie città italiane ed europee. La sera gli artisti si cimenteranno in pittura notturna durante le celebrazioni della festa patronale di San Giovanni.

Domenica 26 tutte le opere realizzate saranno esposte nella sala “Maestre Moriconi” e l’evento si concluderà con un brindisi di saluto.