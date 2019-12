© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI - Seconda tappa per Generazioni X’mas, il Natale intergenerazionale organizzato da Ancescao Umbria sud.Dopo le iniziative ospitate al Centro sociale Gabelletta gli eventi si trasferiscono nel cuore del quartiere Matteotti, al Centro polifunzionale di via Irma Bandiera.In programma un doppio appuntamento, sabato 28 dicembre e domenica 5 gennaio, dalle 15 e 30 alle 18 e 30, quando bambini, ragazzi e anziani si ritroveranno insieme in un clima di festa e condivisione.Sarà un pomeriggio con laboratori per bambini, musica, dolci e giochi. Il 5 gennaio ci sarà anche un laboratorio per realizzare le calze della Befana.Sabato, durante la festa al Matteotti, verrà anche inaugurato il Centro Giovanile Ternana Marathon Lab. In programma un open day per conoscere la nuova realtà e visitare lo spazio. Il Ternana Marathon organizzerà anche una passeggiata alla scoperta del quartiere Matteotti.Generazione X è un percorso avviato nel 2012 in occasione dell’anno europeo dell’invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni ed è inserito all’interno del macro-contenitore di Agenda Urbana, programma finanziato dalla Commissione Europea che, a livello sociale, prevede di intervenire attraverso strumenti e servizi per ridisegnare, secondo una visione innovativa di territorio, il sistema locale di welfare improntato su politiche sociali attive e di crescita di comunità.