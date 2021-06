TERNI E' morto all'età di 61 anni l'ex assessore alla Cultura e funzionario del Comune di Terni Giorgio Armillei. Il decesso è avvenuto questa notte nella sua abitazione a Terni per un arresto cardiaco. Armillei era conosciuto anche per la sua lunga militanza in Azione cattolica dove ha ricoperto anche il ruolo di presidente, inoltre è stato editorialista e commentatore per Il Messaggero.