GeoRisonanze EMusic Tour 2022 debutta con "I Suoni della Cascata": appuntamento domenica 19 giugno

Terni- Un suggestivo viaggio musicale a cavallo delle onde elettromagnetiche verso il centro del pianeta e ritorno. 'I Suoni della Cascata' è il debutto al pubblico del tour "GeoRisonanze", iniziativa promossa da Kate Creative Studio Ass. Cult. che vuole rilanciare il settore dello spettacolo dal vivo in modo innovativo e multidisciplinare, partendo dai piccoli centri dell'Umbria meridionale.

Domenica 19 giugno, alle ore 18:30 EMusic incontrerà il celebre flautista Paolo Innarella che interpreterà i dati estratti in prossimità della Cascata delle Marmore assieme al responsabile artistico Stefano Pontani (chitarra e loops), per offrire ai presenti un suggestivo spettacolo tra scienza e jazz.

L'evento è gratuito, mentre per l’accesso al Museo HYDRA è previsto un biglietto di ingresso di 5€, da pagare in struttura. È gradita la prenotazione. Sono disponibili 60 posti.

Rilanciare il settore dello spettacolo dal vivo coinvolgendo i piccoli Comuni dell’Umbria meridionale: questo è l’obiettivo di ‘GeoRisonanze’, progetto promosso e organizzato dall’Associazione Culturale Kate Creative Studio. L’iniziativa prevede un tour di otto concerti a cavallo tra arte e scienza basati sulla Musica Elettromagnetica (EMusic), in programma da giugno ad agosto ad Arrone, Montefranco, Ferentillo, Porano, Monte Castello di Vibio, Monteleone di Spoleto, Campello sul Clitunno e Marmore.

Il fine ultimo dell’iniziativa è quello di dare visibilità a piccoli borghi che spesso restano al di fuori dei circuiti turistici mainstream, pur ospitando attrattori di particolare interesse naturalistico, storico e culturale, con il coinvolgimento di musicisti di fama internazionale e il celebre violoncellista Paolo Damiani nelle vesti di Direttore Artistico. Spettatori e studenti avranno modo di vivere in diretta un suggestivo viaggio al centro del pianeta e ritorno, a centinaia di metri di profondità, percorrendo a ritroso milioni di anni e apprendendo nozioni di scienza applicata alla musica, osservando grandi nomi del jazz cimentarsi nell’interpretazione di uno ‘spartito’ fornito dalla stessa Terra, secondo canoni rigorosamente scientifici.

Il progetto è stato realizzato con il sostegno dei Fondi POR FESR Umbria 2014-2020 – Az. 3.2.1 – ‘’Avviso Pubblico per partecipazione Progetto Spettacoli dal Vivo”, con il patrocinio dalla Provincia di Terni, Comune di Terni, Associazione I Borghi più belli d’Italia in Umbria, COPAGRI Umbria e Rete dei Festival; è realizzato in collaborazione con Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e Fondazione Italia Sostenibile.