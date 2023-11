Sabato 11 Novembre 2023, 07:00

PERUGIA - Nuova ondata di furti. Case e aziende, l’allarme arriva da un pezzo importante di città che va da Collestrada a Balanzano. Aree purtroppo non nuove agli assalti dei banditi e da cui nelle ultime ore giungono segnalazioni di raid che hanno fatto salire nuovamente l’attenzione e la preoccupazione in chi li subisce ma anche fra vicini di casa e residenti.

ABITAZIONI NEL MIRINO

«I miei genitori sono rientrati a casa poco dopo le diciannove e l’hanno trovata a soqquadro a causa dei ladri». O anche: «Stavamo tornando e praticamente abbiamo messo in fuga i banditi che stavano rovistando tra le nostre cose». Questo il tenore delle segnalazioni che arrivano dalla zona di Balanzano, dove dalla serata di martedì sono ripartiti alert (anche attraverso i social network, per mettere in guardia più persone possibile) a seguito di raid nelle abitazioni. Alcuni elementi comuni: l’azione molto probabilmente avvenuta intorno alle sei-sette del pomeriggio, orario in cui le persone sono ancora fuori per lavoro o per fare compere ma l’oscurità va già a vantaggio dei ladri, e anche il fatto che siano state tagliate reti e spaccate finestre del bagno delle abitazioni per fare irruzione negli appartamenti. Insomma, il sospetto è che possa trattarsi di una stessa banda in azione nel quartiere. Immediatamente sono stati avvertiti i carabinieri, con i militari di Ponte San Giovanni (diretti dal luogotenente Mirko Fringuello) al lavoro per individuare possibili elementi che possano portare all’individuazione dei banditi.

ASSALTO ALLE AZIENDE

L’ultimo bollettino parla di un furgone rubato, e chissà che non possa servire per commettere furti. Magari con una targa a sua volta rubata appiccicata al posto di quella originale per sviare i controlli. Ma sono diversi giorni che nella zona di via della Valtiera (l’area commerciale e industriale che collega Collestrada a Ponte San Giovanni) sono in corso raid nelle aziende. Qualche giorno fa gli agenti della questura sono riusciti a bloccare un 40enne che aveva appena fatto irruzione in un’attività commerciale, ma evidentemente altri criminali sono ancora in azione.

Tanto per gli assalti nelle case che per quelli nelle aziende sembra molto probabile si tratti di bande in arrivo da fuori città.