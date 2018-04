TERNI Incidente stradale questa mattina intono alle 6 lungo la superstrada Terni-Rieti, nei pressi di Marmore. Un furgone con sei operai a bordo, tutti orginari di Avezzano, è finito fuori strada finendo in una scarpata. Tre di loro sono ora ricoverati all’ospedale di Rieti in gravi condizioni, mentre gli altri tre sono stati trasportati all'ospedale Santa Maria di Terni, ma hanno riportato ferite non gravi. Sul posto i vigli del fuoco che hanno estratto i corpi dalle lamiere e gli agenti della polizia stradale che hanno effettuato tutti i rilievi del caso. L'incidente è avvenuto nei pressi della nuova rotatoria tra Marmore e Pie di Moggio, all'uscita della galleria Valnerina che però è chiusa da ormai due mesi

Sabato 21 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:44



