Le dichiarazioni del sindaco Bandecchi «non siano motivo per alimentare i contrasti bensì un contributo per la soluzione». E' quanto sostiene il Comitato per le pari opportunità presso l'Ordine degli avvocati di Terni che coglie l'occasione per ribadire i valori ai quali si ispira e per richiamare l'attenzione sulle modalità di comunicazione. «La nostra attività - spiega - si fonda sul fatto che le forme di discriminazione che possono avverarsi sono delle più varie e non solo per appartenenza di genere, ma anche per origine etnica, disabilità, credo religioso, orientamento sessuale e così via. Tali forme possono trarre spunto e originare anche dagli stereotipi diffusi, avverso i quali il nostro Comitato si è sempre attivamente adoperato, al fine di avversarli e sradicarli dal territorio in cui opera e oltre». Il Comitato rimarca come «i sentimenti di sofferenza che percepiamo da chi le subisce le discriminazioni, ci ricordano che l'unica via da percorrere è quella della condivisione e del confronto, attraverso un linguaggio comune, rispettoso del genere ed inclusivo, affinché le diverse sensibilità si incontrino e si comprendano reciprocamente».