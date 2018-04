AMELIA Paura alla scuola elementare di Fornole per un pezzo di intonaco crollato all'interno di un'aula mentre i bimbi stavano svolgendo la lezione. Circa venticinque centimetri per quindici sono piombati giù, per fortuna sopra un armadio. I bambini sono stati fatti allontanare e portati all'ingresso dll'istituto dove già c'erano i gentiori ad attenderli visto che l'episodio è accaduto a mezzogiorno, pochi minuti prima dell'uscita. «Stavolta è andata bene -commenta una mamma cercando di consolare la figlia che frequenta quella classe -ma sono anni che ci sono lavori da fare. Io ho altri due figli che sono venuti a scuola qui e adesso frequentano le medie, è da quando facevano la prima elementare che si vagheggia di questi interventi». Proprio ieri, su richiesta di alcuni insegnanti preoccupati per le condizioni di alcune crepe, è stato effettuato un sopralluogo da parte dell'ingegnere del comune che però non aveva rilevato nessuna criticità o emergenza.



Sabato 21 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:52



