Giovedì 4 Maggio 2023, 13:27

Dalla patina bianca al manto color ruggine. Sembra non esserci pace per la fontana dello Zodiaco, che a un anno e mezzo dalla riapertura dopo uno stop lunghissimo, continua a mostrare le sue fragilità. Da qualche giorno non è sfuggito ai più, che i mosaici hanno cambiato colore: dal chiaro hanno assunto un tono decisamente marroncino, quasi ci fosse sopra una patina di ruggine. Che cosa sia successo o cosa stia accadendo non si sa, ma non è neanche la prima volta che le tessere cambiano colore.

Già l’anno scorso, più o meno di questo periodo, alcuni cittadini avevano segnalato la presenza nel catino di acqua marrone e i mosaici che avevano assunto lo stesso colore. Anche in quel caso qualcuno aveva detto che sembrava piovesse ruggine. Nell’arco di qualche settimana i mosaici erano, invece, come scoloriti. Una patina bianca aveva tolto loro “lo smalto”. Patina che fu attribuita al calcare poi rimosso dal catino e dal castello, rinviando a un momento successivo la pulizia delle tessere.

In quella circostanza la vice sindaca e assessora ai lavori pubblici, Benedetta Salvati, aveva spiegato che il differimento dell’asportazione dei mosaici, era stato deciso per «completare il test di verifica e individuare, sulla base di uno studio più approfondito, come mettere in atto un efficace programma ciclico di manutenzioni, evitando tecniche di asportazione invasive dei depositi». A sei mesi dalla riapertura della fontana, infatti, era emersa la necessità di trovare le migliori soluzioni per proteggere efficacemente le superfici lapidee, in primis, dagli agenti atmosferici. Una necessità che ora torna d’attualità. Visto il colore marroncino assunto in questi giorni dalle tessere dei mosaici, c’è da scommettere che il problema questa volta non sia legato al calcare ma a qualcosa di diverso. Qualcuno ipotizza proprio all’aggressione degli agenti atmosferici che andrebbero ad ossidare alcune parti della fontana, che per lavorazione o altro, risulterebbero “più vulnerabili” alla loro azione aggressiva.

Qualche giorno fa alcuni cittadini hanno notato un operaio intento in un’operazione di pulizia della fontana che tuttavia non ha sortito grandi effetti, visto che i mosaici sono rimasti di quel colore scuro. L’assessora ai lavori pubblici, Salvati, non entra nel merito della problematica di questi giorni né sulle cause rinviando ai tecnici, ma parla della necessità di un intervento sulla fontana. «Bisogna fare una manutenzione straordinaria – dice la vice sindaca - che sarà programmata con tutta probabilità dopo l'estate». Va ricordato che il mosaico non è quello di Cagli del 1961, che è stato asportato durante il restauro, ma quello rifatto sui suoi disegni utilizzando gli stessi materiali. La fontana dello Zodiaco è stata inaugurata il 29 dicembre del 2021 dopo un intervento di restyling costato circa 2 milioni di euro e avviato al termine di un percorso durato 8 anni. Nove, invece, gli anni in cui è fontana è rimasta senza acqua.