Foligno, vandali in azione al Circolo Tennis. Balordi sabotano i pulmini della Polisportiva Disabili

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - Colpite da balordi senza cuore due delle realtà folignati da lungo tempo in prima linea, ciascuna per versi diversi e con competenze specifiche che operano nell’ambito sociale e dell’aggregazione. Si tratta della Polisportiva Disabili, guidata dalla presidente Raffaela Mari e del Circolo Tennis Foligno del presidente Luca Brufani. La Polisportiva ha subito, nell’arco di pochi giorni, la strana rottura di due dei pulmini utilizzati per il trasporto dei disabili. Strana perché è avvenuta con le medesime modalità che fanno pensare ad un sabotaggio bello e buono. “I nostri mezzi – spiega la presidente Mari – coprono singolarmente distanze medie di 200 chilometri al giorno trasportando 70 ragazzi disabili tra Foligno, Trevi, Montefalco Spello e Bevagna, e dando seguito ad una media di 15 interventi per il servizio a chiamata. La cosa che ci spinge a pensare male sta nel fatto che i due veicoli che si sono improvvisamente rotti, e che per altro erano in servizio al momento dei fatti, hanno fatto riscontrare la presenza di una sorta di rena molto fine all’interno dell’impianto dell’olio. Impianto che arriva fino al motore. In un caso il motore di un pulmino s’è letteralmente spaccato e quindi va sostituito. Per l’altro, bloccato dalla stessa modalità, si sta verificando la possibilità – prosegue – di un suo recupero. Ma oltre al danno economico ciò che più ci ha fatto male è il danno causato alle nostre attività quotidiane in supporto delle persone con disabilità. Abbiamo dovuto trasbordare le persone su altri mezzi ed intensificare l’attività. Avere due veicoli fuori uso non è cosa semplice e va considerata anche rispetto alla presenza del nostro parco macchine che – conclude Mari - non è così vasto”. La Polisportiva Disabili opera sul territorio dal 1991. Ha una storia che va di pari passo con quella della città ed oggi conta su 12 soci lavoratori e il supporto di una decina tra volontari giovani del Servizio Civile Nazionale. Il Circolo tennis Foligno, realtà nata nel 1930, ha subito nella notte tra martedì mercoledì l’assalto da parte di qualche balordo. Chi ha agito è entrato nei locali dove si trova il bar del Circolo e quindi s’è diretto verso la segreteria sfasciando una porta con vetrata. I locali della segreteria sono stati messi a soqquadro e non si sa ancora se qualcosa, e nel caso, che cosa sia stato portato via. Inoltre i balordi hanno pure fatto uno spuntino con patatine, snack e qualche dolcetto preso nei locali del bar. “Quanto accaduto – sottolinea il presidente Brufani – ha causato alla nostra realtà un danno materiale dovuto alle necessarie riparazioni che dovremo effettuare. Ma ha creato ancor di più un danno morale per l’attività associativa, sportiva aggregativa e per il ruolo sociale che il Circolo tennis di Foligno ha sempre portato avanti dall’anno di sua fondazione. Un’azione sociale che viene svolta tanto con i soci quanto con i non iscritti che vivono questi storici spazi a Porta Romana. Non sappiamo ancora se qualcosa sia stato o meno sottratto. Faremo l’inventario – conclude Brufani – e poi valuteremo”. Nel giugno dell’anno passato lo stessi Circolo tennis subì un assalto con razzia dell’incasso del bar interno e quindi i balordi, non paghi, hanno puntato verso la pizzeria del Circolo danneggiando irreparabilmente la tensostruttura che ospita l’attività.