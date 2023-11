Lunedì 20 Novembre 2023, 09:19

FOLIGNO - Vandali dell’ambiente di nuovo in azione. In zona Moano e in area Rocca Deli, nel territorio comunale di Foligno, sono stati individuati due abbandoni, ovviamente illegali, di amianto. A scoprirli uno dei cittadini più attivi, si tratta DI Gabriele Finamonti, sul versante della tutela ambientale. Una scoperta casuale, avvenuta nell’ambito di una classica passeggiata tra i luoghi più interessanti del territorio che s’è trasformata, da quella che doveva essere una bella esperienza, in qualcosa molto vicino all’abominevole. Perché Finamonti in quelle zone non ha individuato solo Eternit ma anche decine di bottiglie di vetro, immondizia di varia natura e una serie di materiali che possono essere normalmente smaltiti seguendo le regole della raccolta differenziata o fruendo dei centri di raccolta e delle isole ecologiche. Viene da chiedersi quali menti, di fatto, malate possano continuare ad inerpicarsi per sentieri, spesso percorribili sono a piedi, per disfarsi di materiali che normalmente dovrebbero finire in cassonetti o mastelli che vengono periodicamente recuperati dagli addetti casa per casa. Spesso capita di imbattersi in potature e sfalci che vengono lasciati dove capita. Chi li deve smaltire può farlo mettendo Ramaglie, potature di alberi, foglie, sfalci d'erba e siepi, piante senza terra. Non vanno invece messi imballaggi in plastica, vasi di plastica per piante, metalli vari, materiali non biodegradabili in generale. Le potature e le ramaglie vanno legate in fascine di dimensioni tali da poter essere movimentate manualmente. Lo sfalcio d’'erba va conferito utilizzando sacchi in materiale biodegradabile e compostabile. Nel caso di conferimento presso i Cdr è consentito l’accesso con sacchi in plastica che dovranno essere svuotati nel contenitore dedicato separando la plastica che andrà riutilizzata o inserita nel contenitore della plastica dello stesso Cdr. I rifiuti verdi non vanno mai lasciati accanto ai cassonetti stradali. Tale modalità sarà considerata come “abbandono” e potrà essere sanzionata. I rifiuti verdi possono essere conferiti presso i centri di raccolta presenti nel territorio e nei seguenti giorni ed orari. Per il ritiro a domicilio il servizio viene effettuato su appuntamento, dopo aver fatto la richiesta da telefono fisso al numero verde Valle Umbra Servizi 800 2803028.